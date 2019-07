(ANSA) – TOKYO, 21 LUG – Urne aperte in Giappone per rinnovare circa la metà dei 245 seggi della Camera alta del Parlamento, da cui la maggioranza del premier Shinzo Abe spera di uscire rafforzata. Si tratta della Camera meno influente delle due giapponesi, in quanto non partecipa alla scelta del premier, ma rappresenta comunque un test importante per la coalizione, favorita nei sondaggi. I partiti di opposizione hanno concentrato la campagna sulle preoccupazioni per una situazione economica in rallentamento che logora il potere di acquisto delle famiglie e per le crepe del sistema pensionistico a fronte di una popolazione in costante invecchiamento. Abe spera di guadagnare più seggi soprattutto in vista di una riforma costituzionale da porre in atto prima della scadenza del suo mandato, nel 2021.