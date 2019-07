(ANSA) – ROMA, 21 LUG – David De Gea rinnoverà con il Manchester United fino al 2025 e diventerà il portiere più pagato al mondo, con 21 milioni e rotti l’anno per un totale di 130 milioni. Lo scrive oggi il britannico ‘Telegraph’ secondo cui il prolungamento del contratto sarà ufficializzato dopo la tournèe dell’Icc. Il portiere spagnolo continuerà così a difendere la porta dei Red Devils per altre sei stagioni. Il quotidiano aggiunge che De Gea ha meditato molto sulla decisione, soprattutto dopo la brutta annata dello United, che ha chiuso al sesto posto in Premier, ma due fattori lo hanno convinto a restare, la fiducia del tecnico Ole Gunnar Solskjaer e il fatto di diventare il secondo giocatore più pagato della squadra dopo Alexis Sánchez ma il portiere più pagato al mondo. de Gea ha ancora un anno di contratto con il Manchester United dove è arrivato nel 2011.