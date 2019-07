(ANSA) – IL CAIRO, 21 LUG – La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha ripreso i suoi voli verso Il Cairo dopo averlo bloccati per un giorno, citando non meglio precisate preoccupazioni per la sicurezza. Il primo volo è partito poco fa da Francoforte con due ore di ritardo, in direzione della capitale egiziana. Ieri la British Airways aveva annunciato la sospensione per una settimana dei collegamenti con Il Cairo affermando che questa faceva parte di una costante revisione delle misure di sicurezza nei vari scali dove fa scalo.