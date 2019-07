(ANSA) – MILANO, 21 LUG – Come cinque anni fa per il suo vice Gerardo D’Ambrosio anche la camera ardente dell’ex procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli viene allestita in quella che è stata la sua casa per metà della sua vita, ovvero il Palazzo di Giustizia. Una camera ardente aperta solo la mattina di domani dalle 9,30, in vista del funerale che sarà celebrato dal parroco nella chiesa di Santa Croce alle 14.45.(ANSA).