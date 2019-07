(ANSA) – ROMA, 21 LUG – Ancora due medaglie di bronzo per l’Italia, e sono ora cinque in totale, ai Mondiali di scherma di Budapest, frutto delle prove della squadra femminile di spada e di quella maschile di sciabola. Le spadiste Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici hanno sconfitto nella finale per il terzo posto l’Ucraina col punteggio di 45-36. Nei quarti, le azzurre avevano battuto gli Stati Uniti ma in semifinale hanno perso contro la Cina. Quanto agli sciabolatori, Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano hanno sconfitto la Germania col punteggio di 45-38.