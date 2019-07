(ANSA) – ACAPULCO, 22 LUG – Uomini armati hanno ucciso cinque uomini e ferito altre sei persone nel corso di una sparatoria avvenuta in un popolare bar di Acapulco, in Messico. Le vittime sarebbero tutte persone del luogo. Un sospetto è stato arrestato e alcuni testimoni sono ascoltati dalle autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La sparatoria, solo l’ultimo di una serie di violenti incidenti accaduti nella città sulla costa del Pacifico, è avvenuta nei pressi del Mr. Bar, un locale che si trova sull’ampio viale costiero della città dalla parte opposta rispetto alla zona degli hotel. Acapulco in questo periodo è piena di vacanzieri estivi, e nei giorni scorsi le autorità hanno lanciato un’operazione di sicurezza proprio in vista della stagione turistica.(ANSA).