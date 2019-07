(ANSA) – MILANO, 22 JUL – È stata aperta nell’atrio vicino all’Aula Magna del Tribunale di Milano la camera ardente per Francesco Saverio Borrelli, l’ex procuratore ai tempi di Mani Pulite morto sabato mattina. Vicino al feretro, coperto da una toga, Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo, visibilmente commossi e che fecero parte della squadra di magistrati che ha segnato la storia del Paese. Accanto alla bara anche la moglie Maria Laura e i figli Andrea e Federica. Già tanti i magistrati, gli avvocati e anche i cittadini comuni in lacrime che stanno rendendo omaggio a Borrelli. E’ arrivato anche il ministro della giustizia Alfonso Bonafede, oltre al senatore ed ex premier Mario Monti. Presenti, tra gli altri, il procuratore Francesco Greco, il procuratore generale Roberto Alfonso, l’ex procuratore Bruti Liberati.