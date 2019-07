(ANSA) – ROMA, 22 LUG – La leadership della Race to Dubai, la Top 20 nel ranking mondiale e nella classifica della FedEx Cup. Con il successo in Irlanda del Nord, nella 148/a edizione dell’Open Championship, Shane Lowry ha cominciato la scalata alle classifiche mondiali. Il primo Major messo in cassaforte ha permesso al trentaduenne irlandese di proiettarsi tra i big del green. Nuovamente al primo posto nella classifica dell’ordine di merito dell’European Tour, il trentaduenne di Mullingar è passato dalla trentatreesima alla diciassettesima posizione nell’Official world ranking. Come se non bastasse, è volato dalla sessantottesima alla diciottesima piazza della FedEx Cup che, quest’anno, metterà in palio una “borsa” record da 15 milioni di dollari destinata al vincitore. Passo in avanti anche per Francesco Molinari che, grazie alla rimonta nell’ultimo giro a Portrush (da 54/o a 11/o) e alla debacle di Bryson DeChambeau (uscito al taglio) è tornato al 6/o posto nella classifica mondiale mettendo nel mirino la Top 5.