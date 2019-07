(ANSA) – MILANO, 22 LUG – Segnano ritardi fino a quattro ore i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il Sud,. E’ di 240 minuti il ritardo segnalato nel treno 9975 Italo da Milano a Roma Termini delle 8:15, mentre tre ore di ritardo il Frecciarossa 9509 per Napoli centrale delle 7:20.