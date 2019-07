(ANSA) – VARESE, 22 LUG – Un 35enne pregiudicato é stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata e reiterata e maltrattamenti nei confronti della compagna, una coetanea di nazionalità marocchina. I militari hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Busto Arsizio (Varese). La donna, che ha raccontato di aver presentato denuncia dopo anni di abusi e sevizie, sarebbe stata ripetutamente picchiata a calci e pugni, frustata con un cintura, trascinata per i capelli e minacciata di morte e poi violentata. Le indagini sono partite alcuni mesi fa quando la coppia, ferma in auto nei pressi della base Nato di Solbiate Olona (Varese) è stata notata da alcuni militari, attirati dalle grida della donna. Quando ha visto i soldati avvicinarsi l’uomo, di origini nordafricane, ha messo in moto e, prima di fuggire, ha scaraventato la donna fuori dall’ abitacolo.