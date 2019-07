(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Una sola variazione nella top ten della classifica mondiale pubblicata dall’Atp. Riguarda Fabio Fognini che scende dalla nona alla decima posizione. A guidare è sempre Novak Djokovic, per la 37/a settimana consecutiva, con 4.470 punti di vantaggio su Rafa Nadal. Terzo posto per Roger Federer. Seguono Dominic Thiem, Alexander Zvereve e Stefanos Tsitsipas, il cui sesto posto è insidiato da Kei Nishikori. Ottavo è il russo Karen Khachnov, davanti al connazionale Daniil Medvedev che ha scavalcato Fognini. Per quanto riguarda gli altri italiani, si conferma Matteo Berrettini al 20/o posto. Fa un passo indietro, invece, Lorenzo Sonego, numero 52, mentre perde ben 23 posizioni Marco Cecchinato, ora numero 63. Un posto indietro anche per Andreas Seppi, 76/mo. Guadagna due posizioni Thomas Fabbiano, numero 90.