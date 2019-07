(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Nessuna variazione nella top ten mondiale del tennis femminile: in testa alla classifica pubblicata oggi dalla Wta si conferma, per la quinta settimana, Ashleigh Barty. Dietro l’australiana sono stabili la giapponese Naomi Osaka, la ceca Karolina Pliskova, la rumena Simona Halep, l’olandese Kiki Bertens, l’altra ceca Petra Kvitova, l’ucraina Elina Svitolina, le statunitensi Sloane Stephens e Serena Williams, e la bielorussa Aryna Sabalenka. Stabile Camila Giorgi, numero 62 del mondo, che si conferma la prima delle azzurre. Guadagna 12 posizioni Jasmine Paolini, che risale al numero 142, mentre grazie alla semifinale di Bucarest – la prima per lei nel circuito maggiore – sono ben 62 i posti guadagnati da Martina Di Giuseppe, che raggiunge così la sua miglior posizione nel ranking: numero 149.