(ANSA) – VENEZIA, 22 LUG – Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamane lungo la statale 13 Pontebbana in località Ponte della Priula, dalla parte di Nervesa della Battaglia. Un’auto è finita contro un platano. I pompieri sono riusciti a estrarre i quattro dall’abitacolo ancora vivi, ma due persone sono poi morte in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.