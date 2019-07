(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Martina Carraro si è qualificata per la finale dei 100 rana, ai mondiali di nuoto di Gwangju. L’azzurra nelle semifinali ha ottenuto il quarto tempo, che è anche record italiano: 1’06″39, due centesimi in meno di quanto avesse nuotato per il precedente il 23 aprile 2016 agli assoluti. La 26enne genovese è stata preceduta dalla vice campionessa olimpica e mondiale, nonché regina d’Europa di tutte e tre le distanze della rana, la russa Yuliya Efimova, che ha registrato il miglior tempo in 1’05″56, dalla campionessa olimpica e mondiale, la statunitense Lilly King, che segue in 1’05″66 e dalla giapponese Reona Aoki, autrice del terzo tempo in 1’06″30.