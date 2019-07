(ANSA) – NEW YORK, 22 LUG – Huawei ha segretamente aiutato il governo della Corea del Nord a costruire a mantenere la sue rete wireless 3G. Lo riporta il Washington Post citando documenti forniti da un ex dipendente del colosso cinese. Huawei insieme all’altra cinese Panda International Information Technology ha lavorato negli ultimi otto anni su una serie di progetti in Corea del Nord. Le indiscrezioni sollevano dubbi sulla possibilità che Huawei abbia violato le norme americane nella fornitura di apparecchiature alla Corea del Nord.