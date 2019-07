(ANSA) – MILANO, 22 LUG – Ismael Bennacer è atterrato oggi, verso l’ora di pranzo, a Milano ed è già arrivato alla clinica ‘La Madonnina’, dove nel pomeriggio svolgerà la visite mediche con il Milan. Il centrocampista algerino – che ha appena vinto la Coppa d’Africa e il premio come miglior giocatore del torneo – si è presentato alle visite assieme ai suoi due fratelli e uno sgargiante vestito, con pantaloncini colorati e calzettoni bianchi tirati su fino al ginocchio: firmerà il contratto a circa 1.5 milioni a stagione che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni. All’Empoli andranno 16 milioni di 2 di bonus. Continua intanto la tournée americana del Milan: questa sera, alle 23 ore italiane, Marco Giampaolo parlerà da Kansas City in conferenza, alla vigilia dell’amichevole contro il Bayern Monaco.