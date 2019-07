(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Il quartetto azzurro composto da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo si è qualificato alla finale ai Mondiali di scherma in corso a Budapest. Alle 18 affronterà la Russia per cercare di portare a casa il primo oro per l’Italia in questa manifestazione iridata. Anche l’argento sarebbe comunque il primo dopo i sei bronzi conquistati finora tra prove individuali e a squadre. Le azzurre, dopo aver sconfitto ieri la Romania per 43-20 e l’Ucraina per 45-25, hanno battuto oggi per 44-25 il Giappone nell’assalto dei quarti di finale, per poi avere ragione in semifinale della Francia, con il punteggio di 45-37. Si è fermato invece ai quarti il cammino dell’Italia di spada maschile. Andrea Santarelli, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini, è uscito sconfitto per 37-34 dal match dei quarti di finale contro l’Ucraina.