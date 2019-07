(ANSA) – VARESE, 22 LUG – Un 35enne già detenuto a Busto Arsizio (Varese), é stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver aggredito, rapinato, sequestrato e abusato sessualmente di quattro donne. A quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, avrebbe sorpreso le donne mentre facevano rifornimento di carburante in alcuni distributori tra le province di Varese e Milano, indossando un passamontagna e guanti in lattice.