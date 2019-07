(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Il trambusto intorno al governo è legato”, al taglio dei parlamentari. “Ma ve li immaginate senza poltrona mentre si cercano un lavoro come tutte le persone normali? È quindi chiaro che, chi vuole buttarci giù, è chi vuole restare nella preistoria per tenersi stretto il suo posto a Roma”. Lo scrive il capo politico dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. “Ma noi non ci arrendiamo. Taglieremo i parlamentari e cambieremo davvero il Paese. Ormai – conclude – manca davvero poco. Meno di due mesi!”.