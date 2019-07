(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Vi propongo di votare la possibilità di sperimentare, nei prossimi anni, su quei territori dove siamo pronti, dove c’è una comprovata esperienza di partecipazione comune con comitati, associazioni e movimenti, la possibilità di introdurre le sperimentazioni” sull’alleanza con le liste civiche. “Possiamo provarle in qualche elezione regionale dei prossimi mesi, o in qualche elezione comunale”. Lo annuncia in un post sul blog delle Stelle Luigi Di Maio. Il punto sarà oggetto di una votazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau.