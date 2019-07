(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Gli accordi con me e con il ct Sacchetti prevedono il suo arrivo a Pinzolo venerdì. Per motivi personali non è riuscito ad aggregarsi alla squadra già oggi a Milano, ma lo aspettiamo come d’intesa. Per quanto riguarda le sue esternazioni, che potrebbero riguardare me o la Federazione, sarà mia premura chiarirle con lui”. Il presidente della Fip Gianni Petrucci risponde alle esternazioni via social di Daniel Hackett, giocatore della nazionale che ancora non si è aggregato ai suoi compagni in azzurro per preparare l’avventura dei Mondiali. Su Instagram il neocampione dell’Eurolega con Mosca aveva scritto che “non capiscono la differenza tra l’amore per il gioco e lo scherzo politico. Non rispettano chi ha rispettato il gioco da anni e chi sul campo spende sudore da quando è bambino. Vogliono apparire, vogliono comandare ma fanno solo male al nostro sport. Io sono diverso. Dico alt. Le prese in giro sono state pesanti, e io non ci sto!. Dico alt perché lo dicevo da anni che il sistema è malato in cima”.