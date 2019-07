(ANSA) – VENEZIA, 22 LUG – L’Umana Reyer Venezia ha ingaggiato lo statunitense Jeremy Chappell, guardia-ala, per la prossima stagione. Alto 1.91, nel 2017-2018 ha raggiunto i playoff con la maglia di Cantù, e con Brindisi nella stagione appena conclusa, dove ha ricevuto anche la nomination tra i migliori cinque difensori del campionato (12,8 punti con 56,6% da 2 e 37,1% da 3; 5,1 rimbalzi e 2,8 assist). “Sono davvero entusiasta di far parte dell’Umana Reyer che ringrazio per avermi voluto – ha detto Chappell -. E’ un club con un altissimo grado di professionalità in diversi settori e questo è molto importante per me. Ho grande rispetto anche per i sostenitori e l’ambiente orogranata, non ho mai visto una partita in cui il Taliercio non fosse pieno e l’atmosfera che si crea è ideale per giocare importanti sfide. Entro a far parte della squadra Campione d’Italia perciò metterò le mie qualità a disposizione di staff e compagni per difendere al meglio il titolo”.