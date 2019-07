(ANSA) – VENEZIA, 22 LUG – Sono pesanti anche nelle stazioni del Veneto i disagi per il caos del traffico ferroviario dovuto all’incendio doloso lungo la linea Roma-Firenze. Secondo informazioni si Trenitalia, in mattinata sono state 6 le ‘frecce’ cancellate sul percorso Venezia-Roma, mentre i ritardi dei convogli a lunga percorrenza arrivano adesso anche a tre ore, e nella maggior parte dei casi sono intorno ai 120 minuti. Le ripercussioni del caos ferroviario, in una giornata di partenze per le vacanze estive, si fanno sentire anche sulla tratta Venezia-Milano.