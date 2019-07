(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Un fotografo di guerra siriano, Anas al-Dyab, volontario della Syria Civil Defense – ovvero le squadre di soccorso che operano nelle aree fuori del controllo governativo note col nome di White Helmets – è rimasto ucciso ieri in un bombardamento aereo su Khan Shaykhun, nella provincia nord-occidentale di Idlib. Lo rende noto la Cnn, precisando che aveva 23 anni. “Anas era un ragazzo amato da tutti, che non aveva nemici, il suo unico scopo era quello di mostrare al mondo ciò che sta davvero accadendo in Siria, ha affermato un suo amico e collega, Hamid Kutini. Sul loro profilo Twitter, i White Helmes a loro volta esprimono “cordoglio per la perdita di un eroe, Anas al-Dyab, un volontario e attivista dei media per il Centro di Difesa Civile di Idlib”.