CARACAS- Unos 140 venezolanos llegaron a la capital chilena tras estar varias semanas varados en la frontera con Perú por no poseer el visado consular que el Gobierno de Chile impuso como requisito para los inmigrantes, informaron este lunes fuentes oficiales.

Este 22 de julio, 37 venezolanos, en su mayoría mujeres y niños, llegaron en autobús a la capital chilena, tras un viaje de más de 2000 kilómetros y luego de lograr tramitar los documentos necesarios para ser admitidos.

Cuatro autobuses transportaron a los venezolanos precisó el jefe del departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Alvaro Bellolio.

“Este ya es el cuarto bus, es decir, 140 personas han logrado validar su información, validar el vínculo familiar, obtener su visa y estamparlo en un título de residencia”.

La flexibilización está dirigida a los venezolanos que tengan familiares directos ya residiendo regularmente en Chile. Para Mijail Bonito, asesor de Inmigración del Gobierno, “es una demostración de cuál es la verdadera cara” de lo que está haciendo Chile.

Debido a este hecho se generaron protestas de varios centenares de inmigrantes de diversos países el domingo en el centro de Santiago.

“Establecer que dentro de los parámetros de una migración ordenada, segura y regular, siempre está la posibilidad de seguir siendo humanitario y solidario con los venezolanos”, indicó.

El Gobierno anunció el pasado viernes la extensión en 90 días del plazo para que los inmigrantes puedan regularizar su situación, que originalmente debía terminar este lunes a las 24.00 horas.

La extensión del plazo obedece a que no menos de 10.000 personas ya inscritas en el proceso no alcanzarían a completar el trámite, en muchos casos no por responsabilidad propia, sino de los Gobiernos de sus países de origen, que no han enviado los documentos que necesitan, indicaron las autoridades.

De acuerdo a datos oficiales, al pasado 31 de diciembre los inmigrantes sumaban en Chile 1.251.225 personas, de los que unos 288.000 son venezolanos.