(ANSA) – ROMA, 22 LUG – “Ancora nulla è deciso, nei prossimi giorni la tensione crescerà e possono accadere tante cose. Sono in corsa per il primato, ma non devo esaltarmi. Sono andato molto bene negli ultimi giorni, le sensazioni erano positive, però bisognerà vedere come andrò nei prossimi giorni”. Così Thibaut Pinot, in conferenza stampa, a Nimes, nel secondo giorno di riposo del 106/o Tour de France di ciclismo. Il francese, nelle ultime tappe, è andato molto forte. “La pressione al momento è su Alaphilippe e questo, alla lunga, può favorirmi – aggiunge -. Non vivo per togliergli la maglia gialla. Anzi, se dovesse vincerlo lui questo Tour, sarei contento”. Domani il Tour ripartirà con una tappa piatta, un percorso che non piace a Pinot. “Cercherò di resistere e di continuare a risalire posizioni”, dice.