CARACAS – Il podista Lervis Arias si é aggiudicato la Carrera de Montaña Gatorade 2019. Alla prova, che si é svolta nei pressi dell’Universidad Simón Bolívar, hanno partecipato 600 runners provenienti da ogni angolo del Venezuela.

Arias ha completato i 12 chilometri della prova con un crono di 57 minuti e 38 secondi lasciandosi alle spalle Luis Alfonso Quintero con un tempo di 59 minuti e 57 secondi e Carlos García con un’ora e 28 secondi.

“Ringrazio Dio per avermi dato la forza di continuare. Due anni fa, pensavo al ritiro, ma adesso sono qui a gareggiare. La mia meta é partecipare al Campionato Suramericano di trail running” ha dichiarato Arias a fine gara ai media presenti alla conferenza stampa.

Mentre nella categoria femminile la vincitrice é stata la colombiana Cruz Salazar che ha tagliato il traguardo con un tempo di un’ora, otto minuti e 50 secondi. Il podio l’hanno completato Dania Pacheco e Alexandra Guédez.

Le categorie in gara erano: Juvenil (16 – 19 anni), Libre (20 – 29 anni), Sub Master (30 – 39 anni), Master A (40 – 44 anni), Master B (45 – 49 anni), Master C (50 – 54 anni), Master D (55 – 59 anni), Master E (60 – 99).

La Carrera de Montaña Gatorade é omologata dalla Federación Venezolana de Atletismo ed assegna punti per il ranking nazionale di trail running.

Dal canto suo, Marlon Monsalve, responsabile nazionale di eventi e sports marketing di Pepsi-Cola Venezuela, ha dichiarato: “Noi cerchiamo di dare il massimo per promuovere l’attività sportiva nel paese. Voglio ringraziare l’Università Simón Bolívar e le sue autorità per averci prestato il suo campus per svolgere la gara. Questo tipo di prove aiutano i nostri atleti ad alzare il proprio tasso tecnico”.

(di Fioravante De Simone)