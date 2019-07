(ANSA) – LONATO DEL GARDA (BRESCIA), 22 LUG – Tutto esaurito, al Concaverde di Lonato, per il Gran Mondiale Perazzi di tiro a volo che ha portato sulle pedane di gara 648 tiratori di varie nazionalità. A trionfare, dopo 3 giorni di gara e 200 piattelli, è stato il francese Antonin Desert (46/50 in finale), sesto nel Mondiale di 20 giorni fa proprio a Lonato. Si è imposto dopo lo spareggio contro il due volte campione del mondo Alberto Fernandez, spagnolo che si è ‘consolato’ con la Vittoria Alata, trofeo in argento destinato al migliore tiratore assoluto (con il punteggio di 194/200), insieme al titolo di migliore straniero in gara e al premio per il punteggio più alto nella seconda giornata della competizione. Al terzo posto del Gran Mondiale si è piazzato l’azzurro Alessandro Chianese (37/40), quarto il croato Josip Glasnovic (32/35), campione olimpico a Rio nella Fossa, che ha preceduto un altro oro dei Giochi, quello di Pechino 2008, il ceco David Kostelecky (23/30).