(ANSA) – ROMA, 22 LUG – Sfuma al supplementare il possibile primo oro per l’Italia della scherma ai Mondiali in corso a Budapest. La squadra di fioretto femminile, il ‘Dream team’ formato da Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo, è stata battuta dalla Russia per 43-42.