ROMA.- I grandi club sono impegnati all’estero, nelle tournée in Nordamerica o Asia, proprio mentre il mercato impazza. ICARDI strizza l’occhio al Napoli (che oggi si è assicurato ELMAS, il talento macedone del Fenerbahce), e forse è proprio l’argentino la soluzione giusta per l’attacco della squadra di Ancelotti, visto che per PEPE’ la situazione si è fatta difficile: il Manchester United è in pole dopo avere presentato un’offerta che sfiora i 75 milioni chiesti dal Lilla.

Intanto l’ad del club nerazzurro Marotta si definisce “in simbiosi con l’allenatore Conte”, ma adesso si aspettano i movimenti di mercato, sia in entrata che in uscita.

La Juve è ancora alle prese con il rebus legato a HIGUAIN, perché la prova dell’argentino contro il Tottenham – segnando un gol – ha dimostrato la propria compatibilità con Ronaldo, peraltro già espressa ai tempi del Real Madrid. La Juve, comunque, spera ancora di girarlo alla Roma, e quindi di tenersi DYBALA che, lontano dall’Italia, ha diversi estimatori.

In casa Lazio tutto ruota intorno al nome di MILINKOVIC-SAVIC: se il serbo rimane, è possibile che Lotito e Tare non facciano più movimenti in entrata. Arriverebbe solo un difensore in caso di trasferimento di WALLACE al Flamengo.

Dall’altra parte del Tevere, la Roma ha provato a organizzare uno scambio alla pari fra SCHICK e SUSO con il Milan, ma la dirigenza rossonera non concorda sulla valutazione data da Trigoria all’attaccante ceco (lo spagnolo, dal canto suo, ha una clausola di 38 milioni).

Così la dirigenza romanista è al lavoro per trovare altri attaccanti esterni: l’Inter ha proposto POLITANO che, per i giallorossi, sarebbe un ritorno; in Spagna, invece, scrivono di un possibile arrivo di MALCOM dal Barcellona, proprio il club che l’anno scorso soffiò il brasiliano all’allora ds Monchi.

DZEKO resta sempre in bilico, ma l’Inter fa pressing per chiudere l’affare, proprio nel giorno in cui BENNACER sposa la causa milanista. Il miglior giocatore della Coppa d’Africa è già sbarcato a Milano.

A Cagliari arriva ROG dal Napoli, il Verona invece ha chiesto CIANO al Frosinone, che però in cambio vuole 2 milioni, mentre la Spal sta per prendere DI FRANCESCO dal Sassuolo e ha chiesto al Torino di riavere BONIFAZI. Il Genoa tratta con il Siviglia per il centrocampista ROQUE MESA, la Fiorentina invece vorrebbe KEITA BALDE dal Monaco.

In Germania il Bayern Monaco smentisce le voci di un possibile trasferimento di ALABA al Barcellona, mentre James MILNER potrebbe lasciare il Liverpool: il jolly ha un contratto con i ‘Reds’ fino al 2020, ma di rinnovo non si parla.

Il rumor del giorno arriva dalla Spagna, dove il Mundo Deportivo parla di un’offerta-monstre del Real Madrid al PSG per NEYMAR: 90 milioni, più il cartellino di Gareth BALE, ampiamente scaricato da Zidane. Il gallese, dal canto suo, è in trattativa con i cinesi del Beijng Guoan, che è disposto a ricoprirlo d’oro pur di averlo nella propria squadra, fino a proporgli un contratto di un milione di sterline a settimana.

Il Real cerca di stringere per POGBA, visto che il mercato in Inghilterra chiuderà l’8 agosto. Il Manchester United, tuttavia, è in cerca di un adeguato sostituto e infatti sta cercando di convincere lo Sporting Lisbona a cedere BRUNO FERNANDES, il cui cartellino viene valutato 75 milioni.

Il Betis Siviglia mette le mani su Nabil FEKIR, classe 1993, che era anche nel mirino del Napoli. Il centrocampista ha chiuso con il Lione, cui vanno 22 milioni, più 8 di bonus.