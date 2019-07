(ANSA) – FIRENZE, 22 LUG – Il proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato Federico Chiesa ribadendogli la volontà del club di non cederlo. Il confronto tra il magnate italoamericano e il giocatore, da tempo nel mirino della Juve, è avvenuto a New York, dove la squadra viola si trova per disputare la terza partita dell’International Champions cup: appuntamento mercoledì contro i portoghesi del Benfica.