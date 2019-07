(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato abbastanza bene. Proseguo step by step. Sono sorpresa dalle rinunce di molte perché sulla carta immaginavo una delle finali più veloci di sempre. Invece alcune non stavano così bene come pensassi, non se la sono sentita”. Federica Pellegrini si dice soddisfatta della semifinale dei 200 sl conquistata con il quinto tempo ai Mondiali di nuoto in Sud Corea. ”Il ritiro di Ledecky non mi ha stupito perché nei 400 si è visto che non stava benissimo. Mi ha sbalordito Sjoestrom che ha già tirato per dare un segnale forte e mi aspettavo di più da Titmus. Prima della gara ero nervosa. L’ho detto anche a Fabio (Scozzoli, ndr). Rompere la tensione è sempre dura. Da due anni non disputavo una gara di questo livello. Adesso si va in semifinale e poi ne riparliamo”.