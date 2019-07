(ANSA) – ROMA, 23 LUG – L’Italia del Ct Emilia Del Duca batte la Polonia per 4-1 nella terza e ultima partita del girone della FIFA World Cup – Europe Qualifier e conquista il primo posto del raggruppamento. Un risultato prezioso perché agli Ottavi, in programma oggi alle 15.15 (ora italiana – diretta su beachsoccer.com/live), l’Italia affronterà in una sfida secca il Kazakistan già superato per 5-2 nella gara d’esordio della competizione. Gli azzurri centrano il successo con la Polonia grazie alle firme dei giocatori di maggior esperienza, capitan Francesco Corosiniti e il recordman di presenze Paolo Palmacci (doppietta). Ramacciotti fissa il risultato finale sul 4-1. Una vittoria costruita nel secondo e terzo tempo chiusi con i parziali di 2-0 e 2-1. Secondo gol ufficiale di Ramacciotti dopo il ritorno in maglia azzurra. “Pablito” Palmacci sale a quota 211 reti con la Nazionale.