(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Siamo chiamati a una gara migliore dello scorso anno, specialmente per quel che mi riguarda… Quindi non vedo l’ora di scendere in pista ad Hockenheim”. Parola di Sebastian Vettel chiamato a rifarsi nella gara di casa dopo l’ultime delusione nel Gp d’Inghilterra con l’incidente con la Red Bull di Max Verstappen. ”L’atmosfera – aggiunge il pilota tedesco – è sempre fenomenale e il pubblico grandioso, con tante bandiere tedesche bellissime da vedere lungo tutto il circuito. Per quanto riguarda il tracciato, sembra piuttosto semplice a una prima occhiata. Però specialmente l’ultima parte è tanto bella quanto tecnica, in particolare il Motordrom. Lì – continua Vettel – si trovano tantissimi tifosi e ci sono i punti più insidiosi del circuito. Detto questo, anche la curva 1 è impegnativa, direi una delle più complesse del tracciato, perché è molto veloce e finisce prima ancora di rendersene conto”.