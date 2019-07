(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Il Gran Premio di Germania per noi è prima di tutto la gara di casa di Sebastian. Per questo teniamo particolarmente a ben figurare ad Hockenheim, soprattutto dopo che l’anno scorso ci è sfuggita l’opportunità di concludere bene un fine settimana nel quale le nostre prestazioni erano state di livello”. Mattia Binotto Team Principal della Ferrari scalda i motori della Rossa in vista del Gran Premio di Formula 1. ”Per questa gara – aggiunge Binotto – non sono previste novità particolari ma dall’analisi del GP di Silverstone abbiamo tratto utili informazioni per conoscere meglio la vettura”.