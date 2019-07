(ANSA) – MILANO, 23 LUG – “Non sono mai stato vicino al ritorno alla Juventus, non ho mai ricevuto una telefonata. È sempre stata l’Inter a mostrarmi grande interesse e grande affetto. Sento quindi una grande responsabilità per creare qualcosa di importante”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa a Nanchino alla vigilia della gara contro la Juventus per l’International Champions Cup.