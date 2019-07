(ANSA) – MILANO, 23 LUG – “Contro la Juventus sarà un’amichevole importante, giocare queste partite aiuta ad assimilare i concetti di gioco su cui lavoriamo”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nella conferenza stampa a Nanchino alla vigilia della gara contro la Juventus per l’International Champions Cup. “Cercheremo di giocare una buona partita e speriamo di vedere dei miglioramenti al di là del risultato – ha aggiunto -. Sicuramente ci sarà emozione da parte mia, poi ci sarà il fischio d’inizio e la Juve per me sarà un’avversaria”.