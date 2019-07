(ANSA) – TORINO, 23 LUG – Seconda giornata in Cina per la Juventus, che ha trascorso la mattinata in palestra, al riparo dai 34 gradi e dal tasso di umidità superiore al 60 per cento di Nanchino. La squadra, divisa in gruppi, ha lavorato sulla forza. In serata è prevista una seduta d’allenamento all’Olympic Sport Center Side Pitch, dove domani i bianconeri affronteranno l’Inter di Antonio Conte.