(ANSA) – ROMA, 23 LUG – L’Italia è in semifinale ai mondiali di pallanuoto in corso a Gwangju. Il ‘settebello’ azzurro guidato da Sandro Campagna ha battuto 7-6 (2-2; 2-1; 2-3; 1-0) la Grecia al termine di una partita tiratissima. Prossimo avversario sarà l’Ungheria, giovedì, in una partita che in caso di vittoria aprirà le porte non solo della finale, ma anche dei Giochi di Tokyo 2020.