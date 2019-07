(ANSA) – VENEZIA, 23 LUG – Jesolo dice stop a vendita, detenzione e consumo di alcol nel fine settimana, dal 27 luglio fino al 14 settembre e per il ponte di Ferragosto. Il sindaco della città, Valerio Zoggia, ha emesso un’ordinanza che avrà efficacia dalle ore 20 del sabato e fino alle 6 del giorno dopo. In questo periodo e nelle fasce orarie indicate sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione in contenitori di vetro e in lattine effettuata anche attraverso distributori automatici. Sarà lecita solo la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico con la prescrizione che i contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri. Sempre nella zona del Lido, arenile compreso, c’è anche il divieto di detenzione di qualsiasi contenitore e consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione su suolo pubblico, tranne il consumo fatto nei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree di pertinenza dei locali stessi. La violazione prevede una multa di 200 euro.