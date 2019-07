(ANSA) – TORINO, 23 LUG – “Ronaldo giocherà a sinistra, dove ha ottenuto le migliori soddisfazioni. Dybala può rendere bene sul centrodestra”. L’abbondanza di attaccanti non spaventa Maurizio Sarri, intento a disegnare la soluzione migliore per l’attacco della Juventus da mettere in pratica quando avrà la rosa al completo. “In quella posizione Paulo può rendere bene se abbinato ad un trequartista di raccordo – spiega il tecnico in conferenza stampa, secondo quanto riportato dal sito internet della Juventus -. Ronaldo è in grado di fare la differenza e la farà. Nella prima partita ha segnato e ha avuto altre palle gol importanti”.