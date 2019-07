(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Prendiamo atto che il presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato di non avere ancora risposte” in merito alla richiesta a Salvini di venire in Aula alla Camera a riferire sul caso Russia ma “chiediamo che questa dichiarazione venga fatta in Aula alla ripresa dei lavori. Quando i gruppi chiedono informative e reiteratamente intervengono sull’ordine di lavoro crediamo sia necessaria una risposta formale”. Lo ha detto il deputato Dem Enrico Borghi intervenendo in Aula a Montecitorio all’apertura dei lavori. “Chiedo di poter avvisare Fico affinché venga in Aula nel pomeriggio e ci comunichi formalmente qual è lo stato dell’arte in ordine alla nostra richiesta. L’atteggiamento del Pd su dl sicurezza sarà direttamente proporzionale a quello che riteniamo uno sfregio istituzionale”.