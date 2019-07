(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Ottava finale mondiale nei 200 stile per Federica Pellegrini. L’azzurra si è qualificata con il miglior tempo (1’55″14) ai campionati in corso a Gwangju. Ricchissimo il palmares mondiale della Pellegrini che in carriera ha conquistato tre ori, tre argenti e un bronzo.