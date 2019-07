(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Ho pianto di gioia fino a poco fa, sono contentissima, non ho parole”. Non crede ai suoi occhi Martina Carraro dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud. ”Ci ho creduto – ha aggiunto l’azzurra ai microfoni di Rai sport – l’attesa è stata snervante perché in genere non si gareggia così tardi alle dieci di sera. La dedico alla mia famiglia al mio allenatore a al mio fidanzato”.