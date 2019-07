(ANSA) – BRASILIA, 23 LUG – Quasi quattro brasiliani su dieci si dicono scontenti del governo di Jair Bolsonaro: è quanto mostra un sondaggio della società di consulenza Datafolha. La percentuale è più alta tra le donne e tra i cittadini della regione nord-orientale, che è la più povera del Paese e alla quale il presidente della Repubblica nei giorni scorsi si è rivolto con un commento dispregiativo che ha suscitato polemiche. In base al rilevamento, il 39% degli intervistati ha dichiarato di non avere “nulla” da menzionare come saldo positivo dei primi sei mesi dell’attuale esecutivo. Tra le donne questo indice è salito al 45% e ha raggiunto il 47% tra gli abitanti del nord-est. La scorsa settimana Bolsonaro si è riferito al nord-est del Paese come “Paraiba”, un’espressione usata a Rio de Janeiro per denigrare gli immigrati da queste regioni più povere.