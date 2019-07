(ANSA) – ROMA, 23 LUG – I San Antonio Spurs hanno un nuovo vice allenatore, che prende il posto di Ettore Messina, tornato in Italia per guidare l’Ax Armani Milano. Si tratta del 43enne Tim Duncan, fuoriclasse che si è ritirato nel 2016 dopo aver giocato per 19 anni nella squadra texana con cui ha vinto cinque anelli di campione Nba. L’annuncio è stato dato dagli Spurs con un tweet in cui viene precisato che l’altro assistente di coach Greg Popovich sarà Will Hardy, che già faceva parte dei ranghi tecnici di San Antonio e prende il posto di Ime Udoka, passato ai Filadelfia 76ers. Torna a San Antonio, con un ruolo ancora da definire anche l’ex giocatrice, e ora allenatrice Becky Hammon, famosa anni fa per aver preso la cittadinanza russa e giocato per quella nazionale, cosa che negli States fece molto rumore. E’ diventata poi coach lavorando anche con squadre maschili. Duncan ha vinto anche due volte il premio di miglior giocatore della Nba e per 15 volte è stato selezionato per l’All Star Game.