(ANSA) – ROMA, 23 LUG – “Raffaele Cantone è stato un po’ il fiore all’occhiello della scelta di investire sull’Anac. Mi dispiace che oggi sia un po’ cambiato il clima perché le dimissioni di Cantone sono le dimissioni di un magistrato che purtroppo dice: ‘peccato perché non è più come prima’”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore del Pd, ai microfoni di Rai Radio1, commentando le dimissioni di Cantone dall’Anac. “A me – ha aggiunto Renzi – questo dispiace e penso che dispiaccia anche agli italiani onesti. Forse oggi qualche disonesto è contento, ma oggi gli onesti sono profondamente in lutto per le dimissioni di Cantone. Secondo me è una sconfitta anche per il governo. Sono contento che Giulia Bongiorno abbia un buon rapporto con Cantone, ma Cantone che se ne va è una pessima notizia per quelli che gridavano: onestà, onestà”.