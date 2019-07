(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il ddl Pillon sull’affido condiviso è superato, si lavora ad un testo unificato, che faccia sintesi delle 6 proposte presentate. Lo dicono i senatori M5s Alessandra Riccardi e Matteo Cruciani. Si tratta, spiegano, di “un’occasione per togliere tutte le storture presenti in tutti i provvedimenti e arrivare a una modifica condivisa”. Ma assicurano, “nessuna accelerazione, finché non c’è pieno accordo il testo unificato non verrà depositato”. La commissione Giustizia del Senato ha quindi dato mandato al senatore Simone Pillon di redigere il testo unificato. Il senatore leghista si impegna a preparare un nuovo testo che faccia riferimento non solo ai 6 ddl depositati, ma anche a quanto emerso dalle oltre 100 audizioni svolte. L’esame del testo unificato sugli affidi ai minori, che cercherà una sintesi fra i sei ddl depositati in commissione al Senato, fra cui il ddl Pillon, slitterà prevedibilmente a settembre.