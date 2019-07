(ANSA) – ISTANBUL, 23 LUG – Almeno 5 corpi sono stati recuperati nel nord-ovest della Turchia dopo le inondazioni che hanno colpito negli ultimi giorni la provincia di Duzce. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono per altri 2 dispersi. Il totale delle persone tratte in salvo nell’area, dove sono esondati alcuni corsi d’acqua, è salito nel frattempo a 232. Continua anche l’attività di messa in sicurezza del territorio, con 66 edifici a rischio di crollo evacuati nelle ultime ore, mentre decine di altri risultano danneggiati. Nell’inondazione sono inoltre morte decine di animali allevati nella zona. Lo ha riferito il ministro dell’Ambiente e della Pianificazione Urbana di Ankara, Murat Kurum.