(ANSA) – BERLINO, 23 LUG – Diversi Laender della Germania stanno informando le persone i cui nominativi sono contenuti negli elenchi degli avversari politici redatti da gruppi della destra radicale. L’obiettivo, dopo l’assassinio del presidente del distretto governativo di Kassel Walter Luebcke, ucciso il 2 giugno scorso da un estremista di destra attualmente sotto processo, è di “contrastare l’insicurezza che le persone coinvolte possono provare a causa delle voci sulle presunte liste degli oppositori” preparate dagli estremisti di destra. In particolare, in Assia e Turingia, le autorità hanno informato quanti sono stati inseriti in un elenco intitolato “Vi prenderemo tutti”. In Meclemburgo-Pomerania anteriore, sono stati informati coloro i cui nominativi, circa 1.200, apparivano in una lista redatta dal gruppo di estrema destra Nordkreuz ossia “Croce del Nord”. Tuttavia, il ministro dell’Interno del Land, Lorenz Caffier, esclude che si tratti di una minaccia effettiva.